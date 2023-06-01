Полковник Макгрегор назвал план Байдена на Украине подарком Путину

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Экс-советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор предупредил, что из-за отказа Вашингтона признать поражение Киева в конфликте с Москвой может перестать существовать вся Украина.

Фото: СмК

"Всё может закончиться у границ с Румынией и Польшей. Этот замечательный подарок сделали наш президент Джо Байден, Линдси Грэм и другие дураки", — подчеркнул полковник, видео с речью доступно на YouTube-канале Judging Freedom.

По мнению Макгрегора, американские власти продолжат затягивать столкновение. При этом лидер РФ Владимир Путин использует такую политику и проведёт денацификацию страны, добавил бывший советник главы Пентагона.

"Нам всё время повторяют, что мы должны поддерживать Украину до тех пор, пока русские не сдадутся. Что ж, этого не произойдет", — отметил Макгрегор.

Также он предрёк Киеву территориальные потери. Предположительно, Москва из-за действий Белого дома возьмёт под контроль Харьков и Одессу.