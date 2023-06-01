Чтобы иметь возможность продолжать набирать "пушечное мясо", Киев должен понижать возраст призывников.
Об этом сообщил украинский военный эксперт Олег Стариков.
"Призывников нельзя мобилизовать. 27 лет оболтус, он призывник, его мобилизовать нельзя. А он любыми способами в армию не призывается. Поэтому необходимо снизить порог до 25 лет. Это делается правильно", — в интервью журналисту Александру Шелесту сказал Стариков, отвечая на вопрос о понижении возраста подлежащих мобилизации до 25 лет.
По его словам, желающих добровольно отправляться на смерть в Незалежной не осталось, а воевать киевская власть намерена ещё долго.
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