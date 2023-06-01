В Киеве жалуются, что гибнуть больше некому — добровольцы закончились

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Чтобы иметь возможность продолжать набирать "пушечное мясо", Киев должен понижать возраст призывников.

Фото: rusvesna.su

Об этом сообщил украинский военный эксперт Олег Стариков.

"Призывников нельзя мобилизовать. 27 лет оболтус, он призывник, его мобилизовать нельзя. А он любыми способами в армию не призывается. Поэтому необходимо снизить порог до 25 лет. Это делается правильно", — в интервью журналисту Александру Шелесту сказал Стариков, отвечая на вопрос о понижении возраста подлежащих мобилизации до 25 лет.

По его словам, желающих добровольно отправляться на смерть в Незалежной не осталось, а воевать киевская власть намерена ещё долго.