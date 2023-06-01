Надежды на вступление в НАТО у Украины "всё более и более отдалённые".
Об этом в ходе своего выступления на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии сказал украинский президент Владимир Зеленский.
"Мне жаль, что мне приходится выражать это разочарование здесь, как от имени солдат, которые борются за свободу, так и от имени нашего народа", — отметил лидер Незалежной.
Также он призвал все граничащие с Россией страны вступить в Евросоюз и НАТО.
Все европейские государства, которые граничат с РФ и не хотят, чтобы их атаковали, должны стать полноценными участниками ЕС и альянса НАТО, подытожил Зеленский.
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Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.