Зеленский: надежды на вступление в НАТО "становятся всё более отдалёнными"

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Надежды на вступление в НАТО у Украины "всё более и более отдалённые".

Фото: Телеграм

Об этом в ходе своего выступления на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии сказал украинский президент Владимир Зеленский.

"Мне жаль, что мне приходится выражать это разочарование здесь, как от имени солдат, которые борются за свободу, так и от имени нашего народа", — отметил лидер Незалежной.

Также он призвал все граничащие с Россией страны вступить в Евросоюз и НАТО.

Все европейские государства, которые граничат с РФ и не хотят, чтобы их атаковали, должны стать полноценными участниками ЕС и альянса НАТО, подытожил Зеленский.

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