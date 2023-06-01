Ходаковский о новых назначениях в руководстве СВО: никакие перестановки на ситуацию не повлияют

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Комбат "Востока" Александр Ходаковский прокомментировал слухи о кадровых перестановках в руководстве СВО.

Фото: Telegram

Ходаковский обратил внимание на "рокот", который, по его словам, "пронёсся по просторам" с вопросом — "сняли или не сняли?"

"Никакие перестановки ни на каком уровне на ситуацию не повлияют. Огромная машина сконструирована так, как сконструирована, и смена водителя существенно не отразится на её ходовых качествах", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале.

Он отметил, что РФ вынуждена "доигрывать теми фигурами, которые остались на доске".

Ранее Ходаковский рассказал о масштабном обстреле позиций ВС РФ со стороны ВСУ.