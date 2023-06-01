Комбат "Востока" Александр Ходаковский прокомментировал слухи о кадровых перестановках в руководстве СВО.
Ходаковский обратил внимание на "рокот", который, по его словам, "пронёсся по просторам" с вопросом — "сняли или не сняли?"
"Никакие перестановки ни на каком уровне на ситуацию не повлияют. Огромная машина сконструирована так, как сконструирована, и смена водителя существенно не отразится на её ходовых качествах", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале.
Он отметил, что РФ вынуждена "доигрывать теми фигурами, которые остались на доске".
Ранее Ходаковский рассказал о масштабном обстреле позиций ВС РФ со стороны ВСУ.
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