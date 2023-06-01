Американский президент Джозеф Байден упал на церемонии академии ВВС США.
По информации, лидер Соединённых Штатов споткнулся о ящик.
Видеоролик с очередным падением Байдена уже выложили в различных социальных сетях.
"До выборов совсем на части развалится. Ленин в мавзолее намного спортивней выглядит!" — прокомментировал падение президента США бывший нардеп Верховной Рады Илья Кива.
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