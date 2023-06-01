Байден споткнулся и сильно упал перед выпускниками Академии ВВС США в Колорадо

0:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американский президент Джозеф Байден упал на церемонии академии ВВС США.

Фото: РИА Новости

По информации, лидер Соединённых Штатов споткнулся о ящик.

Видеоролик с очередным падением Байдена уже выложили в различных социальных сетях.

"До выборов совсем на части развалится. Ленин в мавзолее намного спортивней выглядит!" — прокомментировал падение президента США бывший нардеп Верховной Рады Илья Кива.

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