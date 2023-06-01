Кива: потери украинской армии за май — 25 тысяч человек

Президент Украины Владимир Зеленский в мае наградил посмертно 1055 военнослужащих Вооружённых сил Украины.

Фото: mirtesen.ru

Об этом в своём Telegram-канале пишет бывший нардеп Верховной Рады Илья Кива.

Он отметил, что сюда надо прибавить тех, кто не удостоен награды, а это "один к десяти", а также тех боевиков, кто пропал без вести и получается 15 тысяч украинских трупов. Если сюда ещё добавить тяжелораненых и потерявших дееспособность — прибавится ещё десять тысяч.

"25 тысяч в месяц Зеленский уничтожает здоровых и крепких мужчин — наш православный генофонд. Тех, кто должны были рожать и растить потомство, теперь гниют в земле или гниют в своих кроватях", — отмечает экс-депутат Рады

По его словам, проклинают Зеленского сегодня миллионы людей.