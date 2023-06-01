Президент Украины Владимир Зеленский в мае наградил посмертно 1055 военнослужащих Вооружённых сил Украины.
Об этом в своём Telegram-канале пишет бывший нардеп Верховной Рады Илья Кива.
Он отметил, что сюда надо прибавить тех, кто не удостоен награды, а это "один к десяти", а также тех боевиков, кто пропал без вести и получается 15 тысяч украинских трупов. Если сюда ещё добавить тяжелораненых и потерявших дееспособность — прибавится ещё десять тысяч.
"25 тысяч в месяц Зеленский уничтожает здоровых и крепких мужчин — наш православный генофонд. Тех, кто должны были рожать и растить потомство, теперь гниют в земле или гниют в своих кроватях", — отмечает экс-депутат Рады
По его словам, проклинают Зеленского сегодня миллионы людей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.