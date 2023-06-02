Минобороны РФ: в 2023 году в ВС появятся два новых военных округа, две армии, корпус и 31 соединение

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Перед Вооруженными силами России в этом году поставлена задача сформировать два новых военных округа, две армии, армейский корпус, Азовский военно-морской район, пять дивизий и 26 бригад.

Фото: Вадим Савицкий

Таким образом будет реализован приказ министра обороны Сергея Шойгу увеличить численность ВС РФ до 1,5 миллиона человек, пояснил замначальника Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Он уточнил, что для выполнения задачи потребуется короткий срок, и уже в текущем году будет укомплектован, размещён и обеспечен личный состав новых соединений, а подразделения оснастят основными образцами оружия, военной и специальной техникой.

Ранее стало известно, что на вооружение бойцов в зоне спецоперации скоро поступит новый беспилотник-камикадзе "Привет-82".