Перед Вооруженными силами России в этом году поставлена задача сформировать два новых военных округа, две армии, армейский корпус, Азовский военно-морской район, пять дивизий и 26 бригад.
Таким образом будет реализован приказ министра обороны Сергея Шойгу увеличить численность ВС РФ до 1,5 миллиона человек, пояснил замначальника Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский.
Он уточнил, что для выполнения задачи потребуется короткий срок, и уже в текущем году будет укомплектован, размещён и обеспечен личный состав новых соединений, а подразделения оснастят основными образцами оружия, военной и специальной техникой.
Ранее стало известно, что на вооружение бойцов в зоне спецоперации скоро поступит новый беспилотник-камикадзе "Привет-82".
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Рано утром 1 июня по военным и инфраструктурным объектам в Киеве был нанесен мощный удар баллистическими ракетами ВКС РФ.