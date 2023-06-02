Испытания ударных беспилотников самолётной компоновки "Привет-82" успешно закончены, и дроны готовят к первому боевому применению, сообщил представитель конструкторского бюро"Око".
Он уточнил, что проверка происходила на территории Луганской и Донецкой народных республик непосредственно в зоне спецоперации.
"В ходе испытаний осуществлены проверки дальности полета, радиоканала, а также устойчивости дрона к воздействию местных комплексов радиоэлектронной борьбы", — пояснил конструктор в интервью агентству ТАСС.
Представитель бюро добавил, что вместо 5,5 кг боевой нагрузки БПЛА можно оснастить видеокамерой с высоким разрешением, чтобы использовать беспилотник в разведывательных целях.
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