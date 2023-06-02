The Warzone: редкий вариант РСЗО "Град" охраняет бухту Севастополя от боевых водолазов

1:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Опубликованная Минобороны России фотография с российским разведывательным кораблём "Иван Хурс" в Севастополе показала, что по крайней мере одна 122-мм артиллерийская ракетная установка БM-21 "Град" установлена на волнорезе в устье хорошо охраняемой Севастопольской бухты в Крыму. Об этом пишет аналитик портала The Warzone.

Фото: https://www.thedrive.com/the-war-zone/rare-russian-variant-of-bm-21-grad-appears-to-be-guarding-sevastopol-bay

Эксперт отмечает, что БМ-21 может показаться очень странным выбором для охраны бухты. Но это, по его мнению, указывает на то, что данный вариант РСЗО "Град" является редким, предназначенным специально для защиты военно-морских баз от вражеских боевых водолазов и других подводных угроз.

"Это было бы уместным оружием, учитывая ситуацию с безопасностью вокруг стратегически важного порта", — добавил автор издания.

Фотография, на которой изображена установленная на грузовике ракетная установка, соответствует появлению других дополнительных силовых мер защиты вокруг Севастополя с прошлой зимы. Сюда также входит множество барж прямо у входа, несколько слоёв плавучих заграждений в различных точках гавани и размещение морских млекопитающих, обученных обнаруживать вражеских водолазов и другие подводные опасности, заключил эксперт.

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