Опубликованная Минобороны России фотография с российским разведывательным кораблём "Иван Хурс" в Севастополе показала, что по крайней мере одна 122-мм артиллерийская ракетная установка БM-21 "Град" установлена на волнорезе в устье хорошо охраняемой Севастопольской бухты в Крыму. Об этом пишет аналитик портала The Warzone.
Эксперт отмечает, что БМ-21 может показаться очень странным выбором для охраны бухты. Но это, по его мнению, указывает на то, что данный вариант РСЗО "Град" является редким, предназначенным специально для защиты военно-морских баз от вражеских боевых водолазов и других подводных угроз.
"Это было бы уместным оружием, учитывая ситуацию с безопасностью вокруг стратегически важного порта", — добавил автор издания.
Фотография, на которой изображена установленная на грузовике ракетная установка, соответствует появлению других дополнительных силовых мер защиты вокруг Севастополя с прошлой зимы. Сюда также входит множество барж прямо у входа, несколько слоёв плавучих заграждений в различных точках гавани и размещение морских млекопитающих, обученных обнаруживать вражеских водолазов и другие подводные опасности, заключил эксперт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Врач Екатерина Серебренникова перечислила продукты питания, которые считаются вредными, однако на самом деле могут положительно сказаться на работе организма.