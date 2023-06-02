Под обстрелами ВС РФ позиции ВСУ сразу в нескольких населённых пунктах на Донецком направлении

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Донецком направлении армия РФ совместно с артиллерией продолжает продвигаться в Марьинке. Речь идёт о единственном участке, где бойцы ВС РФ активно наступали в течение минувших суток, пишет телеграм-канал WarGonzo.

Фото: topwar.ru

Встречные боевые действия начались под Опытным. Под обстрелы со стороны российских военнослужащих попали позиции киевского режима в следующих населённых пунктах: Новомихайловка, Победа, Екатериновка, Елизаветовка, Георгиевка, Невельское, Максимильяновка, Карловка, Первомайский, Нетайлово и Северное.

Массированные удары были нанесены также по местам дислокации украинской армии в Орловке, Авдеевке, Железном, Тоненьком, Новокалинове и Нью-Йорке. Укронацисты в свою очередь по-прежнему не прекращают обстреливать Донецк и Горловку.