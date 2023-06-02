Боевики ВСУ нанесли удар из РСЗО "Град" по своим войскам во время отступления под Купянском

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики украинской армии нанесли удары из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" по своим подразделениям, которые начали отступать под Купянском. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Фото: Вадим Савицкий

Он отметил, что российским силам удалось отбить две атаки противника в районе населённого пункта Молчаново. Когда группировка ВСУ начала отступать, украинские войска нанесли удар.

"Противник нанёс удары по своим отступавшим подразделениям, потери которого составили до взвода личного состава. Семь военнослужащих сдались в плен", — рассказал Зыбинский в беседе с ТАСС.