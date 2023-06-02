Боевики украинской армии нанесли удары из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" по своим подразделениям, которые начали отступать под Купянском. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
Он отметил, что российским силам удалось отбить две атаки противника в районе населённого пункта Молчаново. Когда группировка ВСУ начала отступать, украинские войска нанесли удар.
"Противник нанёс удары по своим отступавшим подразделениям, потери которого составили до взвода личного состава. Семь военнослужащих сдались в плен", — рассказал Зыбинский в беседе с ТАСС.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Врач Екатерина Серебренникова перечислила продукты питания, которые считаются вредными, однако на самом деле могут положительно сказаться на работе организма.