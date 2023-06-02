10-летний Даниил, получивший тяжёлые ранения в ходе обстрела населённого пункта Алмазная в Луганской Народной Республике 28 мая, скончался.
Военкор Юрий Котенок пишет, что ребёнок умер утром 2 июня в республиканской больнице, так и не придя в сознание.
Напомним, киевский режим в минувшее воскресенье подверг Алмазную массированному обстрелу, применив американские "Хаймарсы".
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