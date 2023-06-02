Обстрел Макеевки: серию прилётов зафиксировали в микрорайоне Восточный

0:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики киевского режима несколько минут назад подвергли массированному обстрелу микрорайон Восточный в Макеевке — пригороде Донецка.

Фото: СмК

Авторы телеграм-канала "ДОНЕЦК Z" пишут, что местные власти зафиксировал целую серию прилётов украинских снарядов, выпущенных из РСЗО. Жителей Макеевки просят воздержаться от передвижений по городу.