Боевики киевского режима несколько минут назад подвергли массированному обстрелу микрорайон Восточный в Макеевке — пригороде Донецка.
Авторы телеграм-канала "ДОНЕЦК Z" пишут, что местные власти зафиксировал целую серию прилётов украинских снарядов, выпущенных из РСЗО. Жителей Макеевки просят воздержаться от передвижений по городу.
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