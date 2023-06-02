Обстрел Макеевки в ДНР: погибли люди, ранены дети

0:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики киевского режима утром в пятницу, 2 июня, в очередной раз подвергли массированному обстрелу Макеевку — город, расположенный недалеко от Донецка в ДНР.

Фото: http://archive2016-2018.dnronline.su/v-makeevke-proshel-obshhegorodskoj-subbotnik/

Под огонь со стороны позиций укронацистов вновь попал Червоногвардейский район Макеевки. Две женщины погибли на месте чрезвычайного происшествия. С ранениями госпитализировали четырёхлетнего ребёнка, сообщает телеграм-канал "Типичный Донецк".