Боевики киевского режима утром в пятницу, 2 июня, в очередной раз подвергли массированному обстрелу Макеевку — город, расположенный недалеко от Донецка в ДНР.
Под огонь со стороны позиций укронацистов вновь попал Червоногвардейский район Макеевки. Две женщины погибли на месте чрезвычайного происшествия. С ранениями госпитализировали четырёхлетнего ребёнка, сообщает телеграм-канал "Типичный Донецк".
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