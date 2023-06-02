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Обстрел Макеевки в ДНР: погибли люди, ранены дети

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Силовые структуры

Боевики киевского режима утром в пятницу, 2 июня, в очередной раз подвергли массированному обстрелу Макеевку — город, расположенный недалеко от Донецка в ДНР.

Обстрел Макеевки в ДНР: погибли люди, ранены дети
Фото: http://archive2016-2018.dnronline.su/v-makeevke-proshel-obshhegorodskoj-subbotnik/

Под огонь со стороны позиций укронацистов вновь попал Червоногвардейский район Макеевки. Две женщины погибли на месте чрезвычайного происшествия. С ранениями госпитализировали четырёхлетнего ребёнка, сообщает телеграм-канал "Типичный Донецк".

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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