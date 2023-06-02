Военный аналитик Рыбарь: ВСУ обстреляли порт в Бердянске ракетами Storm Shadow

0:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По предварительным данным, боевики ВСУ выпустили по морскому порту Бердянска до шести ракет Storm Shadow, сообщает военный аналитик Рыбарь.

Фото: commons.wikimedia.org (обязательно указывать)

По неподтверждённым данным, в результате массированного удара киевского режима по городу в Запорожской области ранение получили четверо мирных граждан. инцидент обошёлся без разрушений.

Судя по появившимся в интернете снимкам, обломки ракет упали на стройплощадку порта, расположенную в 150 метрах от зернового терминала, пишет Рыбарь.