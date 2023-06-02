По предварительным данным, боевики ВСУ выпустили по морскому порту Бердянска до шести ракет Storm Shadow, сообщает военный аналитик Рыбарь.
По неподтверждённым данным, в результате массированного удара киевского режима по городу в Запорожской области ранение получили четверо мирных граждан. инцидент обошёлся без разрушений.
Судя по появившимся в интернете снимкам, обломки ракет упали на стройплощадку порта, расположенную в 150 метрах от зернового терминала, пишет Рыбарь.
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