Киевский режим нанёс массированный удар по территории морского порта в Бердянске.
Лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов проинформировал о том, что попадание украинского снаряда было зафиксировано около полудня в пятницу, 2 июня.
По предварительным данным, чрезвычайное происшествие обошлось без разрушений и пострадавших, заявил Рогов.
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