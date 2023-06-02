Рогов: боевики ВСУ нанесли мощный удар по порту в Бердянске

0:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевский режим нанёс массированный удар по территории морского порта в Бердянске.

Фото: Правда.Ру

Лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов проинформировал о том, что попадание украинского снаряда было зафиксировано около полудня в пятницу, 2 июня.

По предварительным данным, чрезвычайное происшествие обошлось без разрушений и пострадавших, заявил Рогов.