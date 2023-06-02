Президент Украины Зеленский высказался о сроках наступления ВСУ

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что начало анонсированного наступления Вооружённых сил Украины заметят все: и украинцы, и россияне.

Фото: mk.ru

Глава Незалежной отказался назвать возможные события и этапы контрнаступления, которые могут стать его стартом.

"Мне сложно сказать, как вы увидите контрнаступление. Главное, чтобы это увидела Россия, и не только увидела, но и почувствовала", — цитирует местные СМИ издание "МК".

Зеленский подчеркнул, что граждане Украины осознают, что наступление ВСУ уже идет, "когда украинская армия начнёт освобождать территории".

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