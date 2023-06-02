Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что начало анонсированного наступления Вооружённых сил Украины заметят все: и украинцы, и россияне.
Глава Незалежной отказался назвать возможные события и этапы контрнаступления, которые могут стать его стартом.
"Мне сложно сказать, как вы увидите контрнаступление. Главное, чтобы это увидела Россия, и не только увидела, но и почувствовала", — цитирует местные СМИ издание "МК".
Зеленский подчеркнул, что граждане Украины осознают, что наступление ВСУ уже идет, "когда украинская армия начнёт освобождать территории".
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