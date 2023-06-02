Орбан: Контрнаступление стало бы "кровавой баней" для Украины, его надо предотвратить

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Контрнаступление стало бы "кровавой баней" для украинской армии, его нужно предотвратить.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что это наступление ВСУ приведёт лишь к очередным жертвам в первую очередь украинцев.

"Проведение крупных стратегических наступлений — это кровавая бойня. Даже такой человек, как я, имеющий всего лишь полуторагодичный опыт службы в армии, знает, что у атакующей стороны потери бывают в три раза больше, чем у обороняющейся", — в частности, сказал Орбан.

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