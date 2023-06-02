Родственницы граждан России, попавших под частичную мобилизацию, выступили с призывом к руководству страны об установлении временных рамок, сообщает телеграм-канал "ДОНЕЦК Z".
Женщины выразили мнение о том, что срок воинской службы в зоне проведения военной спецоперации на Украине не должен превышать полгода.
"Мы полностью поддерживаем решение президента о проведении СВО и желаем нашей великой стране победы, — заявили россиянки. — Наши мужчины — не военные по профессии — не спрятались, и уже год несут службу".
По словам обратившихся к властям женщин, на службу призвали один процент мужчин от резерва, и это несправедливо. К победе необходимо подключаться всему государству, резюмировали родственницы мобилизованных россиян.
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