Действия ВСУ противоположны обычному представлению о военном конфликте, которое привычно нам из фильмов. Украина применяет гибридные тактики в своих операциях. Серьёзность ситуации подчёркивается заявлениями заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.
В России появились "горячие точки", одной из которых стало город Шебекино в Белгородской области. Происходят случаи гибели мирных граждан. Беспилотники также сбиваются над областями Курска, Брянска, Смоленска и Калуги.
Киев отрицает свою причастность к ударам дронами по территории РФ и обычно оправдывает это действиями "российских националистов".
По мнению обозревателя Дмитрия Попова из "МК", ВСУ используют беспилотники для рассеивания и затруднения действий российской армии. Публицист полагает, что РФ пока находится в "глубокой обороне" в рамках гибридной войны.
Показательным считается выбор экс-президентом военной формы, о чём заявил Медведев, говоря о "истреблении осиного гнезда".
Автор делает вывод, что началось активное наступление ВСУ, и предрасполагает, что лето будет жарким.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Харьковская область должна войти в состав России, считает полковник Анатолий Матвийчук.