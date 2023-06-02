МК: Дмитрий Медведев в военной форме сигнализирует о начале контрнаступления ВС Украины

1:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Действия ВСУ противоположны обычному представлению о военном конфликте, которое привычно нам из фильмов. Украина применяет гибридные тактики в своих операциях. Серьёзность ситуации подчёркивается заявлениями заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Фото: mk.ru

В России появились "горячие точки", одной из которых стало город Шебекино в Белгородской области. Происходят случаи гибели мирных граждан. Беспилотники также сбиваются над областями Курска, Брянска, Смоленска и Калуги.

Киев отрицает свою причастность к ударам дронами по территории РФ и обычно оправдывает это действиями "российских националистов".

По мнению обозревателя Дмитрия Попова из "МК", ВСУ используют беспилотники для рассеивания и затруднения действий российской армии. Публицист полагает, что РФ пока находится в "глубокой обороне" в рамках гибридной войны.

Показательным считается выбор экс-президентом военной формы, о чём заявил Медведев, говоря о "истреблении осиного гнезда".

Автор делает вывод, что началось активное наступление ВСУ, и предрасполагает, что лето будет жарким.