РИА Новости: ВС Украины не начинают контрнаступление из-за потери главного козыря

3:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

После освобождения Артёмовска фронт временно замер. Вооружённые силы Украины пока откладывают наступательные операции и ограничиваются проведением боевой разведки. О причинах такой неопределённости рассказал обозреватель РИА Новости Андрей Коц.

Фото: redstar.ru

Выжившие группы украинских военных вынуждены были покинуть город, используя дороги, подверженные артиллерийскому и авиационному обстрелу. Таким образом, ВС РФ смогли окончательно проломить мощный укрепрайон Северск — Соледар — Артёмовск и отбросить ВСУ на запад. Двигаться дальше пока не планируют. Российские бойцы, штурмовавшие населённый пункт, завершают зачистку.

Попытки продвижения подразделений киевского режима к югу и северу от Артёмовска, где они временно заняли небольшую часть российской территории в середине мая, не принесли успеха. Части, которым удалось выйти из города, отошли в Часов Яр и заняли оборонительные позиции в Хромово. Вероятно, это станет их следующим рубежом, который ВСУ должны преодолеть, чтобы достичь Константиновки и Славянско-Краматорской агломерации. Битва за эту территорию станет генеральной битвой за Донбасс.

Офицер 1-го армейского корпуса ДНР с позывным Клим считает, что ВСУ попытаются отбить Артёмовск, хотя это будет непросто.

"Ведь его смогли взять во многом благодаря преимуществу в весе артиллерийского залпа. А им придётся наступать, не имея такого козыря. Правда, они способны создать численное преимущество", — указал военнослужащий.

На территории ЛНР фронт пока без особых изменений.

Российские военные считают, что основной или по меньшей мере вспомогательный удар ВСУ последует со стороны Угледара. Туда киевский режим продолжает подтягивать войска и боевую технику.

"Возможное направление на этом участке одно — Волноваха. Если город падёт, ВСУ перережут стратегически важную 100-километровую трассу из Донецка к Азовскому морю. Через голые поля откроется прямая дорога на Мариуполь", — отмечает Коц.

В офисе президента Владимира Зеленского заявили, что контрнаступление уже продолжается "несколько дней". Власти в Киеве не скрывают, что последние налёты дронов на объекты в России и вылазки диверсантов в Белгородскую область являются частью общей стратегии.

Тактика диверсий, террора и неизбирательных обстрелов призвана вынудить российскую армию направить дополнительные силы на охрану границы. Однако горячая фаза конфликта откладывается. В Донбассе снова идут дожди, что затрудняет передвижение тяжёлой техники по полям.

Помимо погодных условий ВСУ сталкиваются с другими проблемами. В последние недели российская авиация активно использует планирующие авиабомбы для нанесения ударов по объектам ВСУ.