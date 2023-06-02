Министерство обороны продемонстрировало видеозапись, на которой показано уничтожение украинского самолёта российским экипажем Су-35 Вооружённых сил РФ. Истребители выполняли патрулирование в указанном районе с подвешенными ракетами разных классов, обеспечивая защиту бомбардировочной и штурмовой авиации.
Ведомство уточнило, что во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолёт противника. Видеоролик начинается с момента заправки Су-35, затем судно взлетает. Вскоре экипаж обнаруживает цель и открывает огонь по позиции противника.
Также на видеозаписи запечатлён момент возвращения истребителя на аэродром и его посадки уже в тёмное время суток.
Ранее сообщалось, что псковский десант ВС РФ уничтожил подразделение ВС Украины у Кременной.
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