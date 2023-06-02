Вооружённые силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Киевская армия несёт большие потери.
Продолжается наступление ВС РФ у Кременной. Сообщается, что подразделение псковского десанта уничтожило подразделение Вооружённых сил Украины. Об этом проинформировали военные корреспонденты "Русской Весны".
Штурмовики 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ успешно захватили новые украинские позиции, после того как боевики отказались сдаваться.
Ранее сообщалось о задачах двух новых военных округов в России.
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Харьковская область должна войти в состав России, считает полковник Анатолий Матвийчук.