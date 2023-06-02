РВ: псковский десант ВС РФ уничтожил подразделение ВС Украины у Кременной

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Киевская армия несёт большие потери.

Фото: redstar.ru

Продолжается наступление ВС РФ у Кременной. Сообщается, что подразделение псковского десанта уничтожило подразделение Вооружённых сил Украины. Об этом проинформировали военные корреспонденты "Русской Весны".

Штурмовики 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ успешно захватили новые украинские позиции, после того как боевики отказались сдаваться.

Ранее сообщалось о задачах двух новых военных округов в России.