На донецком направлении продолжаются ожесточённые бои за Марьинку

0:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На донецком фронте российская армия при мощнейшей поддержке авиации и артиллеристов активно продолжает штурмовать Марьинку. По информации WarGonzo, есть заметное продвижение в северных окраинах этого города.

Фото: redstar.ru

Под массированные обстрелы со стороны ВС РФ попали за минувшие сутки позиции киевского режима в населённых пунктах Победа, Новомихайловка и Георгиевка. Укронацисты в свою очередь наносили ракетные удары по Донецку.