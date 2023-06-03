На донецком фронте российская армия при мощнейшей поддержке авиации и артиллеристов активно продолжает штурмовать Марьинку. По информации WarGonzo, есть заметное продвижение в северных окраинах этого города.
Под массированные обстрелы со стороны ВС РФ попали за минувшие сутки позиции киевского режима в населённых пунктах Победа, Новомихайловка и Георгиевка. Укронацисты в свою очередь наносили ракетные удары по Донецку.
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Харьковская область должна войти в состав России, считает полковник Анатолий Матвийчук.