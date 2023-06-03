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"МК": офицер ПВО объяснил, почему жители Украины боятся своей ПВО больше "Гераней" ВС РФ

1:38
Силовые структуры

На просторах Интернета можно без проблем найти видеосвидетельства того, как зенитные ракеты ПВО ВС Украины падают на дома, дороги и автомобили. Жители Незалежной обеспокоены этим фактом, ведь это прямая угроза их жизней. Так почему же украинские снаряды взрываются на земле, а не там, где им положено? На вопрос ответил бывший офицер ПВО, который ранее служил на Украине.

"МК": офицер ПВО объяснил, почему жители Украины боятся своей ПВО больше "Гераней" ВС РФ
Фото: mil.ru

"У меня до сих много знакомых и родственников на Украине. Люди действительно боятся не столько российских ракет и беспилотников — все уже поняли, что по гражданским объектам вы не бьёте — сколько своих собственных комплексов ПВО. Зенитные ракеты уже не раз падали на улицы и дома", — сказал офицер на условиях полной анонимности в беседе с "МК".

С-300 — это советские установки, которые Россия уже не использует, а Украина применяет во всю. Ракеты к ним стали непригодные: гарантийные сроки закончились, и теперь они летят совсем не туда, куда их направляют, поясняет источник.

Что касается американских Patriot, их украинцы тоже боятся, несмотря на то, что они относительно новые. Всё дело в том, что для увеличения дальности полёта на ракетах данных комплексов отключают режим самоликвидации принудительно. То есть, не достигнув цели, снаряд не взорвётся в воздухе, а будет лететь до тех пор, пока у него не закончится топливо.

"После чего она падает куда попало — на дом, улицу, детскую площадку, трассу с машинами", — заключил офицер.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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