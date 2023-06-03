Шебекинский городской округ под огнём: есть жертвы и раненые

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал о том, что боевики ВСУ с утра 3 июня не прекращают обстреливать Шебекинский городской округ. По словам руководителя региона, есть жертвы и раненые.

Фото: mirbelogorya.ru

В Новой Таволжанке в ходе массированного обстрела со стороны позиций киевского режима скончалась пенсионерка. Ещё одна местная жительница была госпитализирована с осколочными ранениями плеча, сообщил Гладков.

Повреждения получили два жилых дома: посечены фасады и выбиты окна. В Безлюдовке от множественных осколочных ранений, не совместимых с жизнью, погибла женщина. Мужчину с ранениями грудной клетки, рук и ног доставили в травматологическое отделение второй городской больницы, заявил Гладков.