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Гладков сообщил о пяти погибших и 16 раненых в результате обстрела ВСУ

0:50
Силовые структуры

Из заявления губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова следует, что в результате обстрелов территории региона укронацистами за минувшие сутки погибли пять мирных жителей. Ранения получили 16 человек, сообщил руководитель Белгородщины.

Гладков сообщил о пяти погибших и 16 раненых в результате обстрела ВСУ
Фото: https://t.me/vvgladkov

Киевский режим подверг массированному обстрелу Валуйский городской округ. Несколько снарядов из РСЗО "Град" боевики ВСУ выпустили по частным домам населённого пункта Соболевка. Двое мужчин скончались на месте инцидента, а женщина умерла по дороге в больницу.

На территории Шебекинского округа зафиксировали накануне 371 прилёт украинских боеприпасов. Жертвами обстрела стали две мирные жительницы, проинформировал Гладков.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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