Из заявления губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова следует, что в результате обстрелов территории региона укронацистами за минувшие сутки погибли пять мирных жителей. Ранения получили 16 человек, сообщил руководитель Белгородщины.
Киевский режим подверг массированному обстрелу Валуйский городской округ. Несколько снарядов из РСЗО "Град" боевики ВСУ выпустили по частным домам населённого пункта Соболевка. Двое мужчин скончались на месте инцидента, а женщина умерла по дороге в больницу.
На территории Шебекинского округа зафиксировали накануне 371 прилёт украинских боеприпасов. Жертвами обстрела стали две мирные жительницы, проинформировал Гладков.
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