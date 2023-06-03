Гладков сообщил о пяти погибших и 16 раненых в результате обстрела ВСУ

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Из заявления губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова следует, что в результате обстрелов территории региона укронацистами за минувшие сутки погибли пять мирных жителей. Ранения получили 16 человек, сообщил руководитель Белгородщины.

Фото: https://t.me/vvgladkov

Киевский режим подверг массированному обстрелу Валуйский городской округ. Несколько снарядов из РСЗО "Град" боевики ВСУ выпустили по частным домам населённого пункта Соболевка. Двое мужчин скончались на месте инцидента, а женщина умерла по дороге в больницу.

На территории Шебекинского округа зафиксировали накануне 371 прилёт украинских боеприпасов. Жертвами обстрела стали две мирные жительницы, проинформировал Гладков.