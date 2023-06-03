В Сети появилось видео, на котором зафиксирован удар боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) по российскому танку Т-80БВ в зоне спецоперации. Как отметили военные эксперты, танк смог выдержать несколько попаданий из противотанкового ракетного комплекса, но всё-таки вывез экипаж из-под огня противника. Кадры опубликованы в Telegram-канале "Русский военкор".
Ранее предатели из России, перешедшие на сторону Украины, опубликовали кадры боя у границы с Белгородской областью. Диверсанты понесли потери, часть их техники была уничтожена, а часть они бросили, в том числе два танка.
При этом газета The Washigton Post написала, что диверсанты были вооружены техникой НАТО, использование которой США на территории РФ не одобряют.
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