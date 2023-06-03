РВ: российский танк Т-80 выдержал несколько попаданий, но вывез экипаж из-под огня ВСУ

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появилось видео, на котором зафиксирован удар боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) по российскому танку Т-80БВ в зоне спецоперации. Как отметили военные эксперты, танк смог выдержать несколько попаданий из противотанкового ракетного комплекса, но всё-таки вывез экипаж из-под огня противника. Кадры опубликованы в Telegram-канале "Русский военкор".

Русский танк Т 80 выдержал несколько попаданий

Ранее предатели из России, перешедшие на сторону Украины, опубликовали кадры боя у границы с Белгородской областью. Диверсанты понесли потери, часть их техники была уничтожена, а часть они бросили, в том числе два танка.

При этом газета The Washigton Post написала, что диверсанты были вооружены техникой НАТО, использование которой США на территории РФ не одобряют.