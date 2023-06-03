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WP: проникшая в Белгородскую область ДРГ вооружена техникой НАТО

Силовые структуры

Проникшая в Белгородскую область диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) была вооружена техникой НАТО. Об этом пишет издание The Washigton Post.

WP: проникшая в Белгородскую область ДРГ вооружена техникой НАТО
Фото: Telegram-канал военкора Андрея Руденко / t.me/s/RtrDonetsk

Газета опубликовала фотографии, согласно которым у боевиков были винтовки производства Чехии и Бельгии и по крайней мере одно противотанковое орудие АТ-4, которое широко используется в войсках США и Запада.

Также диверсанты использовали как минимум четыре тактические машины с противоминной защитой от засад, известные как MRAP. Первоначально они были предоставлены Украине Соединёнными Штатами и Польшей. Боевики ввезли их в Россию.

Представитель Госдепа заявил журналистам WP, что Белый дом чётко обозначил свою позицию на прошлой неделе. Она заключается в том, что США не поддерживает использование оборудования американского производства для атак внутри России.

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Предатели из России показали видео боя на границе
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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