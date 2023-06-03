Проникшая в Белгородскую область диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) была вооружена техникой НАТО. Об этом пишет издание The Washigton Post.
Газета опубликовала фотографии, согласно которым у боевиков были винтовки производства Чехии и Бельгии и по крайней мере одно противотанковое орудие АТ-4, которое широко используется в войсках США и Запада.
Также диверсанты использовали как минимум четыре тактические машины с противоминной защитой от засад, известные как MRAP. Первоначально они были предоставлены Украине Соединёнными Штатами и Польшей. Боевики ввезли их в Россию.
Представитель Госдепа заявил журналистам WP, что Белый дом чётко обозначил свою позицию на прошлой неделе. Она заключается в том, что США не поддерживает использование оборудования американского производства для атак внутри России.
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Харьковская область должна войти в состав России, считает полковник Анатолий Матвийчук.