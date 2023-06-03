Хайруллин: ВСУ сжигают своих солдат, безобразно штурмуют

ВС РФ подготовились и накопили ресурсы, и готовы прорвать оборону ВСУ на любом участке фронта. Не делают они это потому, что выгоднее перемалывать националистов на местах, а не терять личный состав в атаках.

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Об этом сообщил военкор Марат Хайруллин.

По его словам, атакуя территорию РФ, армия Украина пытается заставить ВС РФ пойти в наступление.

"Наши готовы в любой момент на любом участке прорвать линию фронта. Почему этого не произойдёт — сейчас у нас такой термин даже фигурирует, "великое стояние", — нам выгодно это великое стояние, выгодно медленно сжигать их ресурсы под угрозой прорыва на каком-либо направлении", — в эфире своего видеоблога сказал военный корреспондент.

А ВСУ сжигают собственных солдат, безобразно штурмуя, отметил Хайруллин. К примеру, Сырского пытаются превозносить стратегом великим, а он "взял тупо под кинул в лоб под Артёмовском своих солдат", потерял две тысячи боевиков за одну ночь, подытожил военкор.