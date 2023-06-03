Появилась информация, что из Изюма, что в Харьковской области, уехал военкомат, подразделения полиции и часть боевиков ВСУ.
Об этом сообщает издание "Украина.ру".
В ночь на 26 мая в Изюме работали беспилотные аппараты "Герани-2", которые, по уточненным данным, поразили шесть объектов.
"Сообщается, что жители города Балаклеи, куда переезжают всушники и силовики, обеспокоены приездом новых гостей", — подытожил портал.
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Харьковская область должна войти в состав России, считает полковник Анатолий Матвийчук.