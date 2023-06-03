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Из Изюма уехал военкомат, подразделения полиции и часть ВСУ

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Силовые структуры

Появилась информация, что из Изюма, что в Харьковской области, уехал военкомат, подразделения полиции и часть боевиков ВСУ.

Из Изюма уехал военкомат, подразделения полиции и часть ВСУ
Фото: http://www.trip-impressions.com/2019/11/izyum.html?m=1

Об этом сообщает издание "Украина.ру".

В ночь на 26 мая в Изюме работали беспилотные аппараты "Герани-2", которые, по уточненным данным, поразили шесть объектов.

"Сообщается, что жители города Балаклеи, куда переезжают всушники и силовики, обеспокоены приездом новых гостей", — подытожил портал.

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Кадры отражения попытки прорыва и уничтожения вражеских сил на границе у Белгородской области
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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