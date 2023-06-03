В Мелитополе Запорожской области прогремела только что серия мощных взрывов, следует из заявления лидера движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.
По его словам, в общей сложности было пять взрывов. Прозвучали они в районе северного выезда, уточнил Рогов.
О результатах работы систем ПВО России местная власть проинформирует позже.
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Харьковская область должна войти в состав России, считает полковник Анатолий Матвийчук.