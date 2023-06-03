Серия мощных взрывов прогремела в Мелитополе

0:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Мелитополе Запорожской области прогремела только что серия мощных взрывов, следует из заявления лидера движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.

Фото: https://t.me/absatzmedia/43439

По его словам, в общей сложности было пять взрывов. Прозвучали они в районе северного выезда, уточнил Рогов.

О результатах работы систем ПВО России местная власть проинформирует позже.