Ситуация в Запорожской области накаляется. Солдаты российской армии укрепляют позиции, а местные жители стараются как можно реже выходить из дома. Из населённых пунктов Васильевка, Пологи, Токмак идут дороги на Мелитополь, Бердянск и Мариуполь, а именно эти города являются приоритетными целями контрнаступления ВСУ.
"По нашим данным, у ВСУ в районе Орехова около 3600 снарядов для HIMARS, десятки "сушек", системы ПВО С-300 и более ста тысяч бойцов. Похоже, они готовы пойти ва-банк", — заявил боец с позывным "Коловрат" в репортаже РИА Новости.
Местные власти Токмака уже закрыли почти все магазины, рынок, кафе, парикмахерские и некоторые заправки. Сотрудница пекарни по имени Наталья признаётся, что ей очень страшно, но женщина не готова эвакуироваться.
"Я здесь родилась и прожила всю жизнь. Надеюсь, украинские войска не вернутся. Как-то мы уже привыкли жить в России", — отметила Наталья.
Мать двоих детей Анна планирует спасаться с семьёй в бомбоубежищах. Там оборудованы спальные места, сообщила она.
В двух часах езды от Токмака расположен населённый пункт Пологи. Боевики ВСУ обстреляли район 8 мая. Один из снарядов пробил крышу частно дома и чудом не разорвался. Теперь местные жители ждут сапёров.
"Как бы страшно это ни звучало, местные привыкли к ежедневным обстрелам", — отметил первый заместитель врио губернатора Запорожской области Сергей Толмачёв.
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