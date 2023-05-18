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Запорожская область готовится к украинскому контрнаступлению: "Они пойдут ва-банк"

1:44
Силовые структуры

Ситуация в Запорожской области накаляется. Солдаты российской армии укрепляют позиции, а местные жители стараются как можно реже выходить из дома. Из населённых пунктов Васильевка, Пологи, Токмак идут дороги на Мелитополь, Бердянск и Мариуполь, а именно эти города являются приоритетными целями контрнаступления ВСУ.

Запорожская область готовится к украинскому контрнаступлению: "Они пойдут ва-банк"
Фото: redstar.ru

"По нашим данным, у ВСУ в районе Орехова около 3600 снарядов для HIMARS, десятки "сушек", системы ПВО С-300 и более ста тысяч бойцов. Похоже, они готовы пойти ва-банк", — заявил боец с позывным "Коловрат" в репортаже РИА Новости.

Местные власти Токмака уже закрыли почти все магазины, рынок, кафе, парикмахерские и некоторые заправки. Сотрудница пекарни по имени Наталья признаётся, что ей очень страшно, но женщина не готова эвакуироваться.

"Я здесь родилась и прожила всю жизнь. Надеюсь, украинские войска не вернутся. Как-то мы уже привыкли жить в России", — отметила Наталья.

Мать двоих детей Анна планирует спасаться с семьёй в бомбоубежищах. Там оборудованы спальные места, сообщила она.

В двух часах езды от Токмака расположен населённый пункт Пологи. Боевики ВСУ обстреляли район 8 мая. Один из снарядов пробил крышу частно дома и чудом не разорвался. Теперь местные жители ждут сапёров.

"Как бы страшно это ни звучало, местные привыкли к ежедневным обстрелам", — отметил первый заместитель врио губернатора Запорожской области Сергей Толмачёв.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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