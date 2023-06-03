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В Днепропетровске, Славянске и Запорожье звучат взрывы

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Силовые структуры

Сигнал воздушной тревоги звучит на оккупированной территории Запорожской и Донецкой областей.

В Днепропетровске, Славянске и Запорожье звучат взрывы
Фото: https://t.me/stranaua

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

В Днепропетровске и Запорожье звучат взрывы.

Только после взрыва в Днепропетровске включилась воздушная тревога. Предположительно, авиация России наносит удар планирующими бомбами. Позже мощный взрыв был слышен на южных окраинах города. Предварительно, уничтожен пункт оперативного управления ВСУ.

Власти уже рапортуют, что удар нанесён "Искандерами", но бомбоубежища открывать не торопятся.

Прилёты слышны и в Славянске. В городе тоже объявлена воздушная тревога.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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