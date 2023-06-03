Украинские СМИ хоронят главу управления разведки Буданова

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские СМИ хоронят главу ГУР Кирилла Буданова.

Фото: https://t.me/WarDonbass/115095

Об этом сообщает Telegram-канал WarDonbass.

В Национальном центре "Украинский дом" началась подготовка к похоронам "очень серьёзного человека", сообщили медиа Незалежной.

"Прощание состоится в ближайшее время. Рабочие сказали, что хоронить будут Кирилла Буданова, погибшего после недавней ракетной атаки на ГУР", — сообщили украинскиеканалы.

Данная информация проверяется. Ждём официального подтверждения или опровержения.

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