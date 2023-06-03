Заложенных боеприпасов недостаточно для проведения контрнаступления со стороны Украины — об этом сообщает замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква в интервью газете The Times.
"Если вы хотите начать успешное контрнаступление, вам нужно всё, что есть в вашем распоряжении, в том числе артиллерия, бронетехника и танки, поэтому, вероятно, у нас их недостаточно".
Отмечается, что российские удары достаточно сильны, поэтому Киев вынужден защищать свои границы, а не начинать ответное нападение: ВСУ не хватает ракет для американских систем Patriot.
Стоит отметить, что ранее украинцы применили ракету комплекса "Точка-У" для обстрела Бердянска.
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