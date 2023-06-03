Офис Зеленского: ВСУ не хватает вооружений для контрнаступления

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Заложенных боеприпасов недостаточно для проведения контрнаступления со стороны Украины — об этом сообщает замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква в интервью газете The Times.

Фото: РИА Новости

"Если вы хотите начать успешное контрнаступление, вам нужно всё, что есть в вашем распоряжении, в том числе артиллерия, бронетехника и танки, поэтому, вероятно, у нас их недостаточно".

Отмечается, что российские удары достаточно сильны, поэтому Киев вынужден защищать свои границы, а не начинать ответное нападение: ВСУ не хватает ракет для американских систем Patriot.

Стоит отметить, что ранее украинцы применили ракету комплекса "Точка-У" для обстрела Бердянска.