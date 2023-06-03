Украинские мониторинговые каналы сообщают о вылете российских стратегических бомбардировщиков Ту-95.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Появилась информация даже о количестве самолётов — шесть бомбардировщиков приближаются к украинской границе. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровске, Славянске и Запорожье звучат взрывы.
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