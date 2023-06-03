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Сообщается о взлёте шести бомбардировщиков к границе Украины

0:32
Силовые структуры

Украинские мониторинговые каналы сообщают о вылете российских стратегических бомбардировщиков Ту-95.

Сообщается о взлёте шести бомбардировщиков к границе Украины
Фото: mil.ru

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Появилась информация даже о количестве самолётов — шесть бомбардировщиков приближаются к украинской границе. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровске, Славянске и Запорожье звучат взрывы.

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Легендарные самолеты ТУ 95 Стратегический бомбардировщик
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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