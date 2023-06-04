В США заявили, что использование техники НАТО для нападения на РФ показывает неблагонадёжность Киева

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Использование техники НАТО для нападения на территорию России показывает неблагонадёжность киевской власти.

Фото: t.me/ vvgladkov

Об этом сообщает американское издание The Washington Post.

Боевики, на прошлой неделе совершившие диверсию с территории Украины в Белгородскую область, использовали четыре тактические машины, предоставленные Киеву Вашингтоном и Варшавой. Об этом уже заявили официальные американские лица, что вызывает вопрос о непреднамеренном использовании натовского вооружения и обязательств Украины по обеспечению безопасности техники, поставляемой её кураторами.

В четверг боевики из якобы русского отряда, воюющего на стороне Киева, взяли на себя ответственность за теракты в Белгороде. В видеообращении боевики объявили, что это "вторая фаза" операций на территории РФ.

Авторы статьи делают вывод, что киевская власть, раздавая военную технику "псевдорусским" боевикам, не отвечает за сохранность вооружения, поставляемого её сторонниками.

"Это они ещё в даркнет не заходили, где Киев успешно барыжит западной техникой с самого начала спецоперации", — комментирует ситуацию в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

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