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"ВО": мощный комбинированный удар ВКС РФ уничтожил объекты ВСУ в пяти областях Украины

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Силовые структуры

Военно-космические силы России 4 июня нанесли очередной комбинированный удар по украинским военным объектам. О серии мощных взрывов сообщают жителей пяти регионов страны.

"ВО": мощный комбинированный удар ВКС РФ уничтожил объекты ВСУ в пяти областях Украины
Фото: e-news.su

Харьковская, Киевская, Днепропетровская, Кировоградская и Сумская области Украины подверглись ударам ракетами, беспилотниками и артиллерией, сообщает издание "Военное обозрение".

"Поражены объекты размещения личного состава "гвардии наступления" и вооружённых сил Украины, уничтожены склады с оружием и боеприпасами", — пишут авторы материала.

По данным источников издания, целью атаки стали пусковые ракетные установки и радары зенитных систем под Киевом. На Харьковском направлении удары наносились по скоплениям личного состава и военной техники неприятеля.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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