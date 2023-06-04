"ВО": мощный комбинированный удар ВКС РФ уничтожил объекты ВСУ в пяти областях Украины

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военно-космические силы России 4 июня нанесли очередной комбинированный удар по украинским военным объектам. О серии мощных взрывов сообщают жителей пяти регионов страны.

Фото: e-news.su

Харьковская, Киевская, Днепропетровская, Кировоградская и Сумская области Украины подверглись ударам ракетами, беспилотниками и артиллерией, сообщает издание "Военное обозрение".

"Поражены объекты размещения личного состава "гвардии наступления" и вооружённых сил Украины, уничтожены склады с оружием и боеприпасами", — пишут авторы материала.

По данным источников издания, целью атаки стали пусковые ракетные установки и радары зенитных систем под Киевом. На Харьковском направлении удары наносились по скоплениям личного состава и военной техники неприятеля.