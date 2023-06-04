Военно-космические силы России 4 июня нанесли очередной комбинированный удар по украинским военным объектам. О серии мощных взрывов сообщают жителей пяти регионов страны.
Харьковская, Киевская, Днепропетровская, Кировоградская и Сумская области Украины подверглись ударам ракетами, беспилотниками и артиллерией, сообщает издание "Военное обозрение".
"Поражены объекты размещения личного состава "гвардии наступления" и вооружённых сил Украины, уничтожены склады с оружием и боеприпасами", — пишут авторы материала.
По данным источников издания, целью атаки стали пусковые ракетные установки и радары зенитных систем под Киевом. На Харьковском направлении удары наносились по скоплениям личного состава и военной техники неприятеля.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Москве уровень инфицирования венерическими заболеваниями более чем в пять раз выше средних показателей по стране.