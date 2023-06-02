На Киев обрушилась новая комбинированная воздушная атака дронами и ракетами Х-101

Военно-космические силы РФ провели утром 2 мая новую массированную воздушную атаку на объекты ВСУ и критическую инфраструктуру в Киеве, сообщают украинские СМИ.

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По словам Киевской городской военной администрации (КГВА), налёт был комбинированным: в нём одновременно участвовали беспилотники-камикадзе и крылатые ракеты.

"Пуски ракет были осуществлены со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия. Вероятно, крылатыми ракетами типа Х-101/555. Синхронно по разным направлениям Киев атаковали БПЛА", — гласит официальное заявление КГВА.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко заверил горожан, что взрывы слышны исключительно из-за работы ПВО, но киевляне сообщили о перебоях со светом в разных районах населённого пункта.

Накануне Киев также подвергся массированному удару, но 1 июнь ВКС РФ использовали для атаки баллистические ракеты.