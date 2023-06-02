Военно-космические силы РФ провели утром 2 мая новую массированную воздушную атаку на объекты ВСУ и критическую инфраструктуру в Киеве, сообщают украинские СМИ.
По словам Киевской городской военной администрации (КГВА), налёт был комбинированным: в нём одновременно участвовали беспилотники-камикадзе и крылатые ракеты.
"Пуски ракет были осуществлены со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия. Вероятно, крылатыми ракетами типа Х-101/555. Синхронно по разным направлениям Киев атаковали БПЛА", — гласит официальное заявление КГВА.
Мэр украинской столицы Виталий Кличко заверил горожан, что взрывы слышны исключительно из-за работы ПВО, но киевляне сообщили о перебоях со светом в разных районах населённого пункта.
Накануне Киев также подвергся массированному удару, но 1 июнь ВКС РФ использовали для атаки баллистические ракеты.
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Рано утром 1 июня по военным и инфраструктурным объектам в Киеве был нанесен мощный удар баллистическими ракетами ВКС РФ.