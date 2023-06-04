ISW: Украина в преддверии контрнаступления войск ВСУ объявила режим тишины

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВС Украины активизировались на нескольких направлениях. Однако Институт изучения войны (ISW) из США пишет, что киевские власти начали соблюдать режим тишины перед началом контрнаступления.

Фото: russian.rt.com

В своём ежедневном отчёте Институт ссылается на замминистра обороны Анну Маляр, которая заявила, что "военные планы любят тишину". Также она сообщила, что в информационном пространстве украинские власти стали больше молчать о предстоящих операциях ВСУ.

Американские аналитики напомнили и слова Владимира Зеленского, который недавно сказал, что ждать месяцами Киев не может.