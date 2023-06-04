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ISW: Украина в преддверии контрнаступления войск ВСУ объявила режим тишины

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Силовые структуры

ВС Украины активизировались на нескольких направлениях. Однако Институт изучения войны (ISW) из США пишет, что киевские власти начали соблюдать режим тишины перед началом контрнаступления.

ISW: Украина в преддверии контрнаступления войск ВСУ объявила режим тишины
Фото: russian.rt.com

В своём ежедневном отчёте Институт ссылается на  замминистра обороны Анну Маляр, которая заявила, что "военные планы любят тишину". Также она сообщила, что в информационном пространстве украинские власти стали больше молчать о предстоящих операциях ВСУ.

Американские аналитики напомнили и слова Владимира Зеленского, который недавно сказал, что ждать месяцами Киев не может.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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