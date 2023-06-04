ВС Украины активизировались на нескольких направлениях. Однако Институт изучения войны (ISW) из США пишет, что киевские власти начали соблюдать режим тишины перед началом контрнаступления.
В своём ежедневном отчёте Институт ссылается на замминистра обороны Анну Маляр, которая заявила, что "военные планы любят тишину". Также она сообщила, что в информационном пространстве украинские власти стали больше молчать о предстоящих операциях ВСУ.
Американские аналитики напомнили и слова Владимира Зеленского, который недавно сказал, что ждать месяцами Киев не может.
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