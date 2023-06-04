Польские наёмники ВСУ заявили, что приняли участие в нападении на Белгородскую область

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Польские наёмники украинской армии заявили, что принимали участие в нападении на Белгородскую область.

Фото: Страна.ua

Об этом заявило РИА Новости со ссылкой на сообщение в Telegram-каналах польских СМИ, правда, через несколько часов публикацию удалили.

"Все задают нам один вопрос, принимали ли мы участие в операции на территории Белгородской области. Ответ однозначный: конечно", — цитирует РИА Новости Telegram-канал Polski Korpus Ochotniczy, называющий себя официальным порталом наёмников из Польши на Украине.

Ранее в ВС РФ отметили, что иностранцы-наёмники: поляки и англичане замечены в рядах ВСУ на Запорожском направлении. В числе противников — нацбатальоны, штурмовые, десантные бригады, а также морской десант.

МИД РФ после вызова временного поверенного в РФ Яцека Щлядевского сообщил, что Польша охотно превращается в плацдарм по накачке Киева оружием и наёмников в зону СВО.

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