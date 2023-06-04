Губернатор Белгородской области Гладков прокомментировал обращение к нему ДРГ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал ролик с обращением к нему от украинской диверсионно-разведывательной группы.

Фото: https://t.me/vvgladkov

Он выложил комментарий в своём Telegram-канале.

"Увидел обращение подлецов, негодяев, убийц и фашистов, которые якобы хотят встречи со мной, предлагая разговор о пленных. На самом деле зашли с ДРГ, идет бой сейчас в Новой Таволжанке. Я надеюсь, что они все будут уничтожены. По-другому не может быть по определению", — отметил глава региона.

По его словам, единственное, что останавливает его от переговоров с бандитами — это российский ребята, которые находятся в руках боевиков.

"Скорее всего, они их убили. Но если они живые, с 17 до 18 — МАП Шебекино. Гарантирую безопасность", — подытожил Гладков.

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