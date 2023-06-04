Битва за Марьинку: подробности ожесточённых боёв в ДНР

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В течение последних нескольких дней после ротации военнослужащих 150-й дивизии Вооружённых Сил России на "Ахмат" продолжается массированный штурм укрепрайона украинских националистов в Марьинке. На этом направлении по-прежнему идут серьёзные боевые действия при поддержке авиации и артиллеристов.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Из сообщения военного аналитика Рыбаря следует, что армия РФ успешно продвинулась вглубь малоэтажных застроек вдоль Полиграфической и Каштановой улиц.

На западе Курахово дислоцируются в настоящее время военные 23-й омбр ВСУ, частично укомплектованной боевой техникой, полученной от Запада. Её присутствие на Марьинском направлении может указывать на то, что скоро начнутся активные бои под Донецком, заявил военный аналитик Рыбарь.