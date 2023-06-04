В течение последних нескольких дней после ротации военнослужащих 150-й дивизии Вооружённых Сил России на "Ахмат" продолжается массированный штурм укрепрайона украинских националистов в Марьинке. На этом направлении по-прежнему идут серьёзные боевые действия при поддержке авиации и артиллеристов.
Из сообщения военного аналитика Рыбаря следует, что армия РФ успешно продвинулась вглубь малоэтажных застроек вдоль Полиграфической и Каштановой улиц.
На западе Курахово дислоцируются в настоящее время военные 23-й омбр ВСУ, частично укомплектованной боевой техникой, полученной от Запада. Её присутствие на Марьинском направлении может указывать на то, что скоро начнутся активные бои под Донецком, заявил военный аналитик Рыбарь.
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