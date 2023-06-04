"РВ": уничтожен необычный оператор дрона ВСУ — сын банкира и чемпиона мира по мотоспорту

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские Вооружённые силы под Угледаром уничтожили необычного оператора беспилотного летательного аппарата ВСУ — сына банкира Украины и чемпиона мира по мотоспорту Андрея Онистрата.

Фото: napravdestoy.livejournal.com

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Остап Онистрат - сын владельца "Банка Национальный кредит" и экс-чемпиона Украины по мотоспорту. Свою судьбу Онистат нашёл на Угледарском направлении под Павловкой, где он служил оператором беспилотника в 68-й отдельной егерской бригаде ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинские СМИ хоронят главу управления разведки Кирилла Буданова.