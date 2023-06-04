Российские Вооружённые силы под Угледаром уничтожили необычного оператора беспилотного летательного аппарата ВСУ — сына банкира Украины и чемпиона мира по мотоспорту Андрея Онистрата.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Остап Онистрат - сын владельца "Банка Национальный кредит" и экс-чемпиона Украины по мотоспорту. Свою судьбу Онистат нашёл на Угледарском направлении под Павловкой, где он служил оператором беспилотника в 68-й отдельной егерской бригаде ВСУ.
Ранее сообщалось, что украинские СМИ хоронят главу управления разведки Кирилла Буданова.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские военные начали наступательные действия на участке линии соприкосновения, находящемся между Угледарским и Запорожским направлениями.