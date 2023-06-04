РВ: в эфире крымских телеканалов показали ролик Минобороны Украины про контрнаступление ВСУ

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские хакеры взломали вещание ряда крымских телеканалов и запустили ролик про контрнаступление вооружённых сил Украины (ВСУ). После взлома сигнал был отключен. Об этом сообщают "Военкоры Русской Весны".

Фото: https://t.me/RVvoenkor/45683

В эфире было показано обращение Минобороны Украины о том, что о наступлении ВСУ объявлять не будут и его надо вести в тишине.

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что все мультиплексы после взлома работают в обычном режиме. Какие именно каналы были взломаны, чиновник не уточнил. Однако местные жители сообщают, что вещание было прервано у телеканалов "Пятница" и "Россия".

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