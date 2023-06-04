Украинские хакеры взломали вещание ряда крымских телеканалов и запустили ролик про контрнаступление вооружённых сил Украины (ВСУ). После взлома сигнал был отключен. Об этом сообщают "Военкоры Русской Весны".
В эфире было показано обращение Минобороны Украины о том, что о наступлении ВСУ объявлять не будут и его надо вести в тишине.
Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что все мультиплексы после взлома работают в обычном режиме. Какие именно каналы были взломаны, чиновник не уточнил. Однако местные жители сообщают, что вещание было прервано у телеканалов "Пятница" и "Россия".
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Украинские военные начали наступательные действия на участке линии соприкосновения, находящемся между Угледарским и Запорожским направлениями.