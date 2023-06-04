Боевики ВСУ и польские наёмники смогли вклиниться в оборону ВС РФ на Запорожском направлении

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

О попытке прорыва вооружённых сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении рассказал в своём Telegram-канале политик Владимир Рогов.

Фото: informing.ru

По его словам, боевики ВСУ сегодня предприняли попытку прорыва на Запорожском фронте через разведку боем в районе Времевского выступа. В штурме приняло участие около двух мотопехотных рот и свыше полутора десятков единиц бронетехники, включая танки Т-72, американские БТР М113, бронеавтомобили MaxxProo и HMMWV.

Также в атаке, кроме регулярных частей ВСУ, приняли участие польские наёмники из Третьей штурмовой группы польского корпуса.

Нацисты после двух часов боя смогли продвинуться примерно на 200 метров, но атака была отбита российскими военными. Потери противника составили не менее десяти единиц бронетехники и около 50 боевиков.

"Сейчас идут активные боевые действия. Враг не прекращает попытки штурма, наши бойцы накрывают противника огнём", — заявил Рогов.

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