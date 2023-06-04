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Обстрелы Шебекино нарастают: оставшихся жителей города просят спрятаться в укрытиях

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Силовые структуры

Белгородская область уже в течение недели находится под мощными обстрелами со стороны боевиков ВСУ.

Обстрелы Шебекино нарастают: оставшихся жителей города просят спрятаться в укрытиях
Фото: https://t.me/absatzmedia/43439

В 19:35 в воскресенье, 4 июня, жители Шебекино получили от РСЧС сообщения с рекомендациями спрятаться в подвалах. Обстрелы города не прекращаются.

В результате боёв, идущих сейчас на границе с Белгородской областью, спутник НАСА зафиксировал несколько очагов возгораний.

Об интенсивных артиллерийских боях сообщает телеграм-канал "ОперацияZ.Военкоры Русской весны. С украинской стороны полыхает Харьковская область.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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