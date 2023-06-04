Обстрелы Шебекино нарастают: оставшихся жителей города просят спрятаться в укрытиях

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Белгородская область уже в течение недели находится под мощными обстрелами со стороны боевиков ВСУ.

Фото: https://t.me/absatzmedia/43439

В 19:35 в воскресенье, 4 июня, жители Шебекино получили от РСЧС сообщения с рекомендациями спрятаться в подвалах. Обстрелы города не прекращаются.

В результате боёв, идущих сейчас на границе с Белгородской областью, спутник НАСА зафиксировал несколько очагов возгораний.

Об интенсивных артиллерийских боях сообщает телеграм-канал "ОперацияZ.Военкоры Русской весны. С украинской стороны полыхает Харьковская область.