Белгородская область уже в течение недели находится под мощными обстрелами со стороны боевиков ВСУ.
В 19:35 в воскресенье, 4 июня, жители Шебекино получили от РСЧС сообщения с рекомендациями спрятаться в подвалах. Обстрелы города не прекращаются.
В результате боёв, идущих сейчас на границе с Белгородской областью, спутник НАСА зафиксировал несколько очагов возгораний.
Об интенсивных артиллерийских боях сообщает телеграм-канал "ОперацияZ.Военкоры Русской весны. С украинской стороны полыхает Харьковская область.
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Украинские военные начали наступательные действия на участке линии соприкосновения, находящемся между Угледарским и Запорожским направлениями.