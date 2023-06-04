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Центр Шебекино под огнём ВСУ: пожары в частном секторе, на рынке и у зернохранилища

0:37
Силовые структуры

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал о том, что по состоянию на 16:46 в воскресенье, 4 июня, зафиксирован обстрел рынка, расположенного в центре Шебекино.

Центр Шебекино под огнём ВСУ: пожары в частном секторе, на рынке и у зернохранилища
Фото: Telegram-канал главы Белгородской области Вячеслава Гладкова

По предварительной информации местных властей, инцидент обошёлся без пострадавших. Прямые попадания украинских снарядов привели к трём очагам возгорания.

По словам Гладкова, пожары произошли в районе частного сектора, недалеко от рынка и возле зернохранилища. На местах ЧП работают сотрудники оперативных служб.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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