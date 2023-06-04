Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал о том, что по состоянию на 16:46 в воскресенье, 4 июня, зафиксирован обстрел рынка, расположенного в центре Шебекино.
По предварительной информации местных властей, инцидент обошёлся без пострадавших. Прямые попадания украинских снарядов привели к трём очагам возгорания.
По словам Гладкова, пожары произошли в районе частного сектора, недалеко от рынка и возле зернохранилища. На местах ЧП работают сотрудники оперативных служб.
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