Центр Шебекино под огнём ВСУ: пожары в частном секторе, на рынке и у зернохранилища

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал о том, что по состоянию на 16:46 в воскресенье, 4 июня, зафиксирован обстрел рынка, расположенного в центре Шебекино.

Фото: Telegram-канал главы Белгородской области Вячеслава Гладкова

По предварительной информации местных властей, инцидент обошёлся без пострадавших. Прямые попадания украинских снарядов привели к трём очагам возгорания.

По словам Гладкова, пожары произошли в районе частного сектора, недалеко от рынка и возле зернохранилища. На местах ЧП работают сотрудники оперативных служб.