Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уведомил о проведении заседания оперштаба более узким составом.
"Провёл суженный оперативный штаб с участием органов государственной и муниципальной власти", — написал Гладков в своём Telegram-канале.
Ранее в Минобороны РФ проинформировали о попытке украинской ДРГ прорваться на территорию Белгородской области в направлении Новой Таволжанки.
По диверсантам был открыт артиллерийский огонь, из-за чего они были вынуждены отойти.
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Украинские военные начали наступательные действия на участке линии соприкосновения, находящемся между Угледарским и Запорожским направлениями.