Гладков сообщил о проведении заседания оперштаба

0:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уведомил о проведении заседания оперштаба более узким составом.

Фото: ВКонтакте

"Провёл суженный оперативный штаб с участием органов государственной и муниципальной власти", — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Ранее в Минобороны РФ проинформировали о попытке украинской ДРГ прорваться на территорию Белгородской области в направлении Новой Таволжанки.

По диверсантам был открыт артиллерийский огонь, из-за чего они были вынуждены отойти.